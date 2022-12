Ja, ist denn jetzt schon Weihnachten?

Inflation: noch lange nicht besiegt!

Charttechnik schaut auf anderes

Wichtige Hinweise

Herausgeber

Die einhellig am Finanzmarkt vertretene Meinung lautet: Die neue Woche soll gefälligst Klarheit bringen bzgl. der weiteren Leitzinspolitik von EZB und Fed! Bitteschön Leitzinsanhebungen um jeweils 50 Basispunkte, sowohl, am Mittwoch, jenseits des Atlantiks als auch diesseits am Donnerstag – dann sind wir etwas schlauer! Eine sehr schöne Draufgabe wären Aussagen dazu, wie sich Frau Lagarde und Herr Powell den Verlauf der Leitzinspolitik kommendes Jahr vorstellen: Forward Guidance im Sinne eines Blickes in die Karten, wie es weitergehen wird mit der Geldpolitik in Frankfurt und in Washington, D. C. Die Vermutung liegt nahe, dass nur wenig Einblick in die Karten gewährt wird. Das Blatt, das die Geldpolitikerinnen und -politiker auf der Hand haben, sieht nicht besonders gut aus. Die Inflation drückt nach wie vor. Am vergangenen Freitag wurde gemeldet, dass die US-Produzentenpreise per November im Jahresvergleich um 7,4% zugelegt hatten, stärker als vom Expertenkonsens erwartet. Für morgen stehen die US-Konsumentenpreise für November auf dem Kalenderblatt, Überraschungen nicht ausgeschlossen. Der Trend ist zwar abwärts gerichtet, aber die Inflation ist beileibe noch nicht besiegt! Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries erhöhten sich am Freitag um sieben Basispunkte auf aktuell 3,57%. Der Zweijahresbereich hielt hiermit nicht Schritt. Hier ging es um drei Basispunkte nach oben auf 4,43%. Die Renditestrukturkurve verflachte sich in der Folge zwar. Die drastische Inversion der Kurve besteht aber fort: ein valider vorlaufender Indikator für eine US-Rezession!Versierte Charttechniker ficht dies nicht an. In jenen Kreisen wird darauf verwiesen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Die Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Januar gilt, rein charttechnisch, als „sichere Bank“, um einen „Weihnachts-Trade“ aufzusetzen. In mehr als drei Vierteln aller Fälle, so heißt es, tendiere der DAX über den Jahreswechsel im Plus; mehr als 2,5% seien drin – binnen knapp eines Monats! Auf der positiven Seite lassen wir uns gerne überraschen! Allein: Uns fehlt der Glaube. Die Weltwirtschaft sieht heftig angeschlagen aus. Dass die Aktienmärkte dies bislang nicht wirklich einpreisen, halten wir für „letzte Zuckungen“ einer zu Ende gehenden Expansionsphase.