Meine Top-Aktie für 2022 hat sich toll entwickelt! Wird das so weitergehen?

Zum Jahreswechsel hatte ich mich auf eine Top-Aktie für das Jahr 2022 festgelegt. Ich entschied mich für den US-Hersteller von Tasern, Bodycams und dazugehörigen Cloud-Lösungen Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Bis Mitte des Jahres lies die allgemein schlechte Börsenstimmung den Aktienkurs deutlich abstürzen – zwischenzeitlich betrug das Minus 44 %. Ich hielt jedoch an meiner positiven Einschätzung fest, kaufte nach und wurde in den folgenden Monaten belohnt. Getrieben von einer starken operativen Entwicklung verdoppelte sich die Aktie und steht nun seit Jahresbeginn 10 % im Plus (Stand aller Angaben: 11.12.2022). Ist die Aktie von Axon Enterprise jetzt immer noch einen Kauf wert?

Die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr

Schauen wir zunächst auf die operative Entwicklung in 2022. Nachdem der Umsatz in den vorherigen fünf Jahren im Durchschnitt um 26 % pro Jahr stieg, beschleunigte sich das Wachstum in 2022 und stieg im letzten Quartal um 34 %. Besonders das Segment Software & Sensoren trägt zu dem starken Wachstum bei. Zu diesem Geschäftsbereich zählen untern anderem eine Cloud-Plattform, auf der Videos und weitere Beweise verwaltet werden können, Kameras für Polizeiautos, mit denen Nummernschilder auch bei hohen Geschwindigkeiten erfasst werden, sowie eine Plattform für Virtual Reality Trainings.

Das Produktangebot außerhalb der klassischen Taser wächst also stetig. Zudem werden auch die Kunden immer vielfältiger und internationaler. In diesem Jahr wurden unter anderem die Polizei in Brasilien, in den Niederlanden, auf den Malediven sowie ein US-Betreiber von Krankenhäusern als neue Kunden gewonnen. Das Geschäft mit bestehenden Kunden wird stetig ausgebaut – erkennbar an der Net Revenue Retention Rate von zuletzt 120 %.

Auch die Profitabilität ist ordentlich. Im letzten Quartal wurden ein Gewinn und ein positiver Free Cashflow erzielt. Das Unternehmen aus Scottsdale legte seinen Fokus jedoch weiterhin klar auf Wachstum. Im Gesamtjahr 2022 soll der Umsatz nun um 34 % steigen.

Langfristige Aussichten

Auch über 2022 hinaus erscheint mir Axon gut positioniert, um von dem Trend hin zu nicht tödlichen Waffen und einer insgesamt verstärkten Überwachung sowie Digitalisierung der Polizeiarbeit zu profitieren. Dabei entwickelt sich das Unternehmen immer stärker von einem reinen Hardwareanbieter zu einem Softwareunternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und höheren Margen. Im letzten Quartal war der Umsatz des Segments Software & Sensoren (167 Mio. US-Dollar) bereits größer als der klassische Umsatz mit Tasern (145 Mio. US-Dollar).

Beide Bereiche wachsen, getrieben durch laufende Produktverbesserungen und -erweiterungen, jedoch stetig. In diesem Jahr eingegangene strategische Initiativen, wie die Übernahme eines Virtual Reality Studios und mehrere Investitionen in Unternehmen, die Drohnen entwickeln, könnten das langfristige Wachstum zusätzlich antreiben.

Um dieses Wachstum weiterhin problemlos finanzieren und in einem schwierigen Marktumfeld Chancen wahrnehmen zu können, hat das bisher schuldenfreie Unternehmen vor ein paar Tagen zum ersten Mal eine Wandelanleihe im Volumen von 600 Mio. US-Dollar platziert. Somit wird der Cashbestand von zuletzt 371 Mio. US-Dollar deutlich aufgestockt.

Bewertung und mein Fazit zu Axon Enterprise

Axon Enterprise bleibt für mich eine Top-Aktie. Das gründergeführte Unternehmen ist klarer Marktführer in einem Wachstumsmarkt und scheint mir gut aufgestellt, um langfristig in diverse Richtungen wachsen zu können. Die Marktkapitalisierung von 12 Mrd. US-Dollar lässt in meinen Augen langfristig weiterhin Spielraum nach oben. Nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate scheint mir die Bewertung jedoch nicht mehr so attraktiv – besonders im Vergleich zu vielen anderen stark gefallenen Aktien. Das erwartete KUV beträgt 10, das Multiple bezogen auf den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow 86. Ich halte meine Position an dieser Top-Aktie, stocke diese allerdings erst einmal nicht mehr auf.

