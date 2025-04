AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall steigen nach Zahlen gen Rekord - Ziehen Branche mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Dienstag nach guten Eckdaten für das erste Quartal wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 1.500 Euro genommen. Sie kosteten mit 1.431 Euro fast 7 Prozent mehr als am Vortag. Die Papiere der Düsseldorfer hatten zuletzt etwas korrigiert, nachdem sie im Zuge der Änderung der Sicherheitsarchitektur in Europa im Jahresverlauf wieder rund 144 Prozent zugelegt hatten. Bereits im Vorjahr hatten sie sich im Wert mehr als verdoppelt.

"Die Eckdaten des ersten Quartals lagen im Ziel", lobte Berenberg-Analyst George McWhirter. Damit starte Rheinmetall offensiv ins Jahr. Solch guten Signalen schlossen sich auch andere Branchenwerte an. So gehörten Hensoldt und Renk mit über 3 Prozent Kursplus zur MDax -Spitze. Papiere des Triebwerkbauers MTU erholten sich nach eigenen Geschäftszahlen derweil um knapp 2 Prozent.

McWhirter traut den Rheinmetall-Aktien mit seinem Kursziel von 1.630 Euro noch einiges zu. JPMorgan-Experte David Perry bleibt mit seinem Ziel von aktuell noch 1.400 Euro und der Einstufung "Overweight" ebenfalls optimistisch und lobte die Zahlen, wie auch weitere Marktteilnehmer./ag/edh/mis