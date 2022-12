Moderna - „make or break“ – zum x-ten Mal!

Im Zusammenhang mit der Moderna-Aktie sprachen wir zuletzt immer wieder von charttechnischen Entscheidungssituationen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. September sowie vom 9. und 18. November). Nach dem Spurt über die Widerstände in Form des seit August 2021 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 130,25 USD) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 152,14 USD) steht der Titel aktuell erneut vor einer wichtigen Weggabelung. So verbessert der Sprung über die Hochpunkte vom März und August bei 188,00 USD bzw. 197,44 USD die charttechnische Ausganglage weiter. Entscheidungssituation 2.0 gewissermaßen, denn im Erfolgsfall mutiert die Tradingrange der letzten Monate zwischen knapp 120 USD und gut 190 USD zu einer abgeschlossenen Bodenbildung (siehe Chart). Rein rechnerisch eröffnet sich aus deren Höhe ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 80 USD. Zusätzlicher Rückenwind kommt derzeit von verschiedenen Indikatoren – insbesondere von den Trendfolgern MACD und Relative Stärke (Levy). Das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 184,02/175,77 USD bietet sich indes als Absicherung auf der Unterseite an.

Moderna (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

