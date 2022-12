OC Oerlikon / Schlagwort(e): Ankauf

Oerlikon unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition von Riri; Aufbau einer Führungsposition im Luxussegment Pfäffikon (Schwyz, Schweiz) – 16. Dezember 2022 – Oerlikon gab heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Akquisition von Riri bekannt, einem führenden Anbieter von beschichteten Metall-Accessoires für die Luxusmodeindustrie. Diese Transaktion ist ein Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Oerlikon und diversifiziert das Angebot und den Marktzugang ihrer Division Surface Solutions. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet und unterliegt den behördlichen Genehmigungen und den üblichen Vollzugsbedingungen. „Riri ergänzt hervorragend unser bestehendes Geschäft im Luxussegment und wird unser Angebot an Modeschmuck- und Metall-Accessoires für Lederwaren stärken. Die Akquisition ist der ideale nächste Schritt nach der Übernahme von Coeurdor im Jahr 2021. Damit erreichen wir eine marktführende Position und werden zum Komplettanbieter von Metallwaren für Luxusmodemarken“, so Michael Süss, Executive Chairman von Oerlikon. „Die Akquisition wird das Cross-Selling fördern und unsere Präsenz auf dem Weltmarkt für Luxus-Metallwaren weiter stärken, der jährlich mittlere bis hohe einstellige Wachstumsraten verzeichnet.“ „Unser Portfolio, insbesondere Reissverschlüsse und Knöpfe, passt perfekt zu den Kompetenzen von Oerlikon, Modeschmuck aus Metall zu beschichten. Gemeinsam sind wir in Italien und Frankreich – den beiden grossen europäischen Modezentren – optimal aufgestellt und können Kunden aus der Modebranche ein komplettes Portfolio anbieten“, so Renato Usoni, CEO von Riri. „Wir freuen uns sehr, dass wir künftig Teil von Oerlikon sind, da wir dadurch den Übergang zur Nachhaltigkeit in der Luxusgüterindustrie durch den Einsatz umweltfreundlicherer Technologien wie dem PVD-Verfahren1 von Oerlikon forcieren können.“ Riri hat seinen Hauptsitz im schweizerischen Mendrisio. Das Unternehmen ist marktführend in der Herstellung von Metall-Accessoires mit einer umfangreichen Produktpalette und einem einzigartigen Angebot. Das Unternehmen beliefert weltweit führende Marken in der Luxusmodebranche und hat eine starke Position im italienischen Luxusmarkt. Riri beschäftigt mehr als 1 100 Mitarbeitende und erwartet für das Jahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 170 Millionen (ca. CHF 165 Millionen).



1 Beim PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition) handelt es sich um ein Dünnfilm-Beschichtungsverfahren, das umweltfreundlicher ist als herkömmliche Verfahren wie etwa die Verchromung.





Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Ihre Lösungen und umfassenden Services, ergänzt durch moderne Werkstoffe, verbessern und optimieren die Leistung und Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse der Kunden in wichtigen Industriezweigen. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 12 000 Mitarbeitenden an 202 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte 2021 einen Umsatz von CHF 2,65 Mrd.

Über Riri

Die Riri Group ist eine führende Anbieterin von Metall-Accessoires. Sie zeichnet sich durch ihr umfangreiches Produktportfolio und ihr unübertroffenes Angebot unter den folgenden fünf bekannten Marken aus: Riri, eine Referenzmarke für Metall- und Kunststoffreissverschlüsse; Cobrax, bekannter Hersteller von Druckknöpfen, Jeansknöpfen und Nieten; Cobrax Metal Hub und DMC, spezialisiert auf Design, Entwicklung und Produktion von Metallkomponenten für Lederwaren sowie das Unternehmen Amom, das sich auf die Accessoire-Sparte für Schuhe und Bekleidung sowie auf Schmuck-Accessoires für Modeartikel konzentriert. Die hohe Qualität ihrer Produkte, die Saison für Saison durch ständige Innovationen, eine unverwechselbare Personalisierung der Details und das unermüdliche Streben nach Höchstleistungen unterstützt wird, macht die Riri Group zu einer bevorzugten Wahl für viele einflussreiche Markenunternehmen aus der Mode-, Luxus-Accessoire-, Outdoor- und Jeansbranche. Die Mehrmarkenstrategie und die eigenen Produktionsstätten in Mendrisio sowie in Padua, Tirano (Sondrio), Poggio a Caiano (Prato), Scarperia und San Piero a Sieve (Florenz), Badia al Pino (Arezzo) und Palazzolo (Brescia) gewährleisten eine ausreichende Produktion, um die vielfältigen Stilanforderungen aller Kunden zu erfüllen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Sara Vermeulen Anastasi

