dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Teamviewer handelt mit Manchester United Sponsorausstieg aus

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat sich die laute Kritik von Investoren zu Herzen genommen und eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem teuren Hauptsponsorvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United ausgehandelt. Nach vertraulichen Gesprächen in den vergangenen Monaten vereinbarten die Unternehmen, dass Manchester United die Rechte am Haupttrikotsponsoring zurückkaufen und sich einen neuen Hauptsponsor suchen kann, wie Teamviewer am späten Donnerstagabend mitteilte.

ROUNDUP 2: EU-Kommission genehmigt Uniper-Übernahme durch den Bund

BRÜSSEL - Deutschland darf das krisengeplagte Energieunternehmen Uniper nach einer Entscheidung der EU-Kommission weitgehend verstaatlichen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen diesen Schritt, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. "Das ist ein wichtiger Schritt im Verfahren", teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Den Maßnahmen für die Rettung des Unternehmens müssen noch die Uniper-Aktionäre am Montag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen.

ROUNDUP: Südzucker sieht fortgesetztes Gewinnwachstum - Aktie an SDax-Spitze

MANNHEIM - Der Südzucker -Konzern geht nach dem guten Lauf in diesem Geschäftsjahr auch für das kommende Jahr von weiter anziehenden Gewinnen aus. Dies liegt über einer ersten Konsensprognose der Analysten. Zugleich bestätigte das Unternehmen am Donnerstagabend seine Prognose für 2022/23. Am Markt setzte sich die Euphorie darüber auch zum Wochenschluss fort: Die Südzucker-Aktie weitete am Freitag ihre Kursgewinne vom Vorabend noch einmal deutlich aus.

VW-Finanzchef: Bewertung 'im Ungleichgewicht' - Kritik an Doppelrolle

BERLIN - Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz hält den größten deutschen Konzern auch nach dem Börsengang der Tochter Porsche tendenziell für unterbewertet. Der Gang der Sportwagenmarke an den Finanzmarkt Ende September sei erfolgreich gewesen, sagte der Manager am Freitag auf einer Sonderhauptversammlung in Berlin. Insofern sei es folgerichtig, die Porsche AG am Montag in den obersten deutschen Börsenindex Dax aufzunehmen. "Es ist aber deutlich geworden, dass die heutige Bewertung des Volkswagen-Konzerns im Ungleichgewicht ist."

VW-Chef: Tempo bei E-Autos hoch halten - 'neuer Management-Stil'

BERLIN/WOLFSBURG - Volkswagen will den Ausbau seines Angebots an batteriebetriebenen Elektroautos (BEV) trotz Rückschlägen in der begleitenden Software-Entwicklung und Problemen in China beschleunigen. Konzernchef Oliver Blume nannte die "schnelle Umsetzung unserer BEV-Strategie" am Freitag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin einen der zentralen Punkte und wesentlichen Werttreiber, die er in den nächsten drei Jahren konsequent angehen werde.

