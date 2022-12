Direkt zum Video auf YouTube

Die EZB hat wie erwartet den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Allerding war Christine Lagarde in der anschließenden Rede deutlich hawkisher als die Märkte das erwartet hatten. So sollen bis in den März hinein weitere 50-Basispunkte-Zinsschritte folgen.

Derweil haussieren die Aktien von Suedzucker aufgrund sehr positiver Geschäfte, TeamViewer will bei ManU aussteigen und Evotec erhält 26 Mio. USD von Bristol Myers Squibb.

