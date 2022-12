Aktien New York Eröffnung: Dow legt wieder etwas zu - Tech-Werte fallen weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial nach dem klaren Vorwochenverlust stabilisiert. Technologiewerte hingegen blieben am Montag unter Druck.

Der Dow schaffte zuletzt ein Plus von 0,18 Prozent auf 32 978,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,20 Prozent auf 3844,76 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,67 Prozent auf 11 168,21 Zähler.

Börsianer rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat die Fed zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen belasten insbesondere die oft hoch bewerteten Technologiewerte, denn Investoren zinsen die teils erst in ferner Zukunft erwarteten hohen Gewinne der Unternehmen stärker ab, künftige Erträge sind also aus heutiger Sicht weniger wert. Moderat positive Impulse kamen Marktteilnehmern zufolge von Aussagen der chinesischen Führung, das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr anzukurbeln./la