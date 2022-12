MODERNA - Grünes Licht in der EU für COVID-19-Boosterimpfung für Kinder

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 198,935 $ (Nasdaq)

Bereits am vergangenen Freitag wurde es bekannt gegeben, heute holt die Moderna-Aktie den Kurssprung nach: Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat die Anwendung der neuesten Coronaimpfstoffe von Moderna auch bei Kindern von 6 bis 11 Jahren als Auffrischimpfungen empfohlen. Moderna hatte die Impfstoffe entwickelt, damit sie gezielt auch gegen die Omikronvarianten des Coronavirus wirken. Einem Einsatz in Europa steht nun also nichts mehr im Weg.

Da Corona aber zumindest hierzulande nicht mehr das große Thema wie vielleicht vor ein, zwei Jahren ist und der Markt bei Moderna sowieso 2023 von einem Gewinneinbruch um rund drei Viertel ausgeht, ist die vor einigen Tagen veröffentlichte Meldung über einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Krebsimpfstoffs in Kooperation mit dem Partner Merck viel wichtiger einzuordnen. Moderna braucht mehr Impfstoffe auf dem Markt, muss sich breiter aufstellen, um zu einem langfristigen Investment werden zu können.

Tiefpunkt im Jahr 2024

Analysten erwarten im Jahr 2024 nach aktuellem Stand das Tief bei Umsatz und Gewinn. Die Erlöse könnten in diesem Fall bis auf unter 7 Mrd. USD fallen, der Gewinn nur mehr 3 USD je Aktie betragen. Der Konzern wird aber aller Voraussicht nach weiter profitabel arbeiten. 2026 könnte der Umsatz wiederum bis auf über 10 Mrd. USD anziehen und Moderna 9 bis 10 USD je Aktie verdienen. Fundamental benötigen Anleger also ein gutes Durchhaltevermögen. Mit einem Nettocashbestand von voraussichtlich 12 Mrd. USD Ende des Jahres 2022 steht Moderna aber solide da, um auch mehrere Jahre sinkender Cashflows, ja sogar negativer Cashflows, verkraften zu können.

Aus technischer Sicht läuft nach dem Kurssprung in der Vorwoche eine Konsolidierung, die sich noch in Richtung des Gaps bzw. des überwundenen Abwärtstrends seit August hinziehen könnte. Dort wird der Wert antizyklisch für Trader wieder interessant. Alternativ bricht die Aktie wieder deutlicher ein und schließt die Kurslücke bei 175,77 USD.

Fazit: Fundamental hat Moderna das Umsatz- und Gewinnhoch 2021/22 erst einmal gesehen. Investoren müssen sich auf Rückgänge in den kommenden zwei Jahren einstellen. Trader halten sich dagegen im Falle einer weitergehenden Konsolidierung bereit.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 18,47 19,09 8,63 Ergebnis je Aktie in USD 28,29 21,54 5,38 Gewinnwachstum -23,86 % -75,02 % KGV 7 9 36 KUV 4,0 3,9 8,6 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Moderna-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)