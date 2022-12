WALT DISNEY - Geht der Abverkauf weiter?

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 85,780 $ (NYSE)

Die Aktie von Walt Disney befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem März 2021 bei 203,02 USD in einer starken Abwärtsbewegung. Am 09. November 2022 setzte der Wert auf der Unterstützung bei 86,25 USD auf. Nach einer Erholung auf 100,89 USD fiel der Wert in den letzten Wochen wieder zurück. Gestern war die Aktie mit einem Minus von 4,77 % der schwächste Wert im Dow Jones und fiel knapp unter die Unterstützung bei 86,25 USD.

Bestätigt sich in der Aktie von Walt Disney der Rückfall unter 86,25 USD, dann kommt es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit März 2021. Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen beim Tief aus dem März 2020 bei 79,07 USD und beim log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2009 bei 75,31 USD. Eine Rückkehr über 86,25 USD würde den Bullen noch nicht weiterhelfen. Erst mit einem Ausbruch über 100,89 USD käme es zu einem Kaufsignal, das einige Tage bis wenige Wochen tragen könnte. Dann wäre Platz für einen Rally bis ca. 119,17 USD oder sogar 126,48 USD.

Widerstände: 86,25+91,26+96,75+100,89

Unterstützungen: 79,07+75,31

