ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Fedex auf 211 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex nach Quartalszahlen von 213 auf 211 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank der Kostensenkungen, die der Logistikkonzern noch ausweiten wolle, habe das bereinigte Ergebnis (EPS) positiv überrascht, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktteilnehmer blieben aber skeptisch, da sich die Schere zwischen den Unternehmenszielen und den vorsichtigeren Konsensschätzungen weiter öffne./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------