Dahua gibt durch globale CSR-Projekte der Gemeinschaft etwas zurück

Mit der technologischen Weiterentwicklung auf ein neues Niveau haben sich auch die Anwendungsbereiche für Sicherheitsausrüstungen erheblich erweitert. Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten, intelligenten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, unterstützt mit seinen "Tech-for-Good"-Initiativen aktiv die nachhaltige Entwicklung von Mensch und Natur und leistet in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, kontinuierlich positive Beiträge.

Dahua tritt für eine bessere Welt für alle Kinder und ihre Familien ein und engagiert sich mit Stolz für die Starlight Children's Foundation, eine gemeinnützige australische Organisation, die lebenswichtige Dienste für kranke und stationär behandelte Kinder anbietet. Dahua hat sowohl eine direkte Spende geleistet als auch ein Programm aufgelegt, das es den Mitarbeitern, Kunden und Partnern des Unternehmens ermöglicht, Beträge zu spenden, die von Dahua Australia Dollar für Dollar verdoppelt werden.

Dahua ist außerdem davon überzeugt, dass Bildungs- und Sozialeinrichtungen eine große Bedeutung haben und einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft leisten können. Dahua Iberia hat dem Centro de Educación Especial Los Álamos, einer Förderschule in Madrid, ein intelligentes interaktives Whiteboard DeepHub gespendet, um den Schülern mit geistigen Behinderungen die notwendige Unterstützung zu bieten. Außerdem spendete Dahua UK & Ireland hochmoderne Überwachungsprodukte und -lösungen an die Royal National Lifeboat Institution (RNLI) und das Belfast Metropolitan College. Damit werden diese Organisationen mit der neuesten Technologie ausgestattet und können ihre Überwachungsmaßnahmen optimieren und so weiterhin dem Gemeinwesen dienen.

Neben seiner Spendtätigkeit engagiert sich Dahua auch aktiv für den Schutz und die Erforschung der Umwelt und der Artenvielfalt. Dahua hat 15 intelligente Geräte für verschiedene wissenschaftliche Forschungsstationen in der Antarktis gespendet. Diese Geräte liefern klare Bilder der Flora und Fauna für weitere Studien und machen den Weg frei für die nachhaltige Entwicklung des "Weißen Kontinents". Umweltschutzprojekte am Dongting Lake, am Yangtze River und in Rizhao (China) belegen eindrucksvoll, wie intelligente Überwachungslösungen dazu beitragen können, illegalen Aktivitäten Einhalt zu gebieten und verschiedene Spezies zu schützen, die in diesen geschützten Gebieten leben.

Darüber hinaus verfolgt Dahua eine breite Palette von Nachhaltigkeitsstrategien, die zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität, beitragen sollen, unter anderem zur Reduzierung der Verschmutzung durch Kunststoffe und zur Verringerung des Müllaufkommens durch kunststofffreie Verpackungen. Gleichzeitig unterstützt Dahua die digital-intelligente Transformation von Unternehmen durch technologische Innovationen und bemüht sich zusammen mit seinen Partnern um die Schaffung einer schönen, kohlenstoffarmen Welt.

Dahua Technology wird auch in Zukunft aktiv Organisationen auf der ganzen Welt unterstützen, die Menschen in Not helfen und digitale intelligente Technologien einsetzen, um zu einer sichereren Gesellschaft und einem intelligenteren Leben beizutragen.

