AKTIE IM FOKUS: Verbio ziehen an - Trump will mehr Biokraftstoffe beimischen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio haben am Donnerstagnachmittag nach Plänen von Donald Trump kräftig angezogen. Mit plus 4,2 Prozent führte der Biokraftstoffhersteller die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDax an.

Der US-Präsident will, dass Ölraffinerien im kommenden Jahr mehr Biokraftstoffe in Benzin und Diesel mischen und gleichzeitig die Verwendung importierter Vorräte einschränken. Der Plan, der von der Umweltschutzbehörde EPA vorgestellt wurde, würde Raffinerien dazu verpflichten, eine Rekordmenge von 24,02 Milliarden Gallonen (je 3,785 Liter) Biokraftstoffe in herkömmliche Kraftstoffe für den Verkehr zu mischen. Das wären fast 8 Prozent mehr als 2025, aber weniger als von einigen Ölkonzernen und Biokraftstoffherstellern gefordert.

Eine Umsetzung dieser Pläne dürfte auch Verbios US-Geschäft zugutekommen. In der Stadt Nevada im Bundesstaat Iowa hat Verbio eine erste Produktionsanlage und will die Kapazitäten in den USA weiter ausbauen. Zudem stellt das Unternehmen Biodiesel in Kanada her./gl/men