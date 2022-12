Call auf Moderna: 86 Prozent Chance!

Sowohl Moderna als auch Biontech verfügen dank hoher Erlöse aus dem Covid-Impfstoff-Geschäft über enormen finanziellen Spielraum. Ungewiss bleibt dagegen, wie viel für die Konzerne auf längere Sicht vom Covid-Boom übrig bleibt. Die Lockerung der Corona-Beschränkungen in China und die dadurch ausufernden Fallzahlen könnten sich für die Impfstoffhersteller aber noch als Segen erweisen. Eventuell könnte die chinesische Führung dazu gezwungen sein, eine Impfkampagne zu starten. Biontech-Pfizer und Moderna haben aufgrund der MRNA-Technologie einen Geschwindigkeitsvorteil bei der Anpassung an den jeweiligen Virenstamm. In den kommenden Jahren kann Moderna auch auf Erfolge in der Krebstherapie vorweisen. Hier ist einiges in der Produktpipeline. Das Unternehmen nutzt diese Ressourcen, um ein breites Programm an Neuentwicklungen sowohl im Impfstoffbereich als auch in der Onkologie voranzutreiben.

Zum Chart

Moderna ist seit Dezember 2018 an der Börse notiert und hat aufgrund der Coronapandemie eine beachtliche Aufwärtssequenz ausgebildet. Am Freitag, den 21 Februar 2020, notierte die Aktie noch bei 18,55 US-Dollar. Am Dienstag, den 10. August 2021, stand der Kurs bereits auf 497,49 US-Dollar und markierte das All Time High. In der Spitze ergibt dies eine Steigerung um das 27-Fache. Diese Übertreibung wurde aber bis zum 9. März 2022 korrigiert. Ab dem 9. März wurde eine Seitwärtsrange mit der Unterstützung bei 123,30 US-Dollar etabliert. Bis dato wurde diese Marke fünfmal getestet, aber nie signifikant unterschritten. Die obere Begrenzung der Range bei 182,65 US-Dollar wurde am 13. Dezember überwunden. Nachdem Moderna jederzeit für die Bekämpfung von Corona in China bereit ist, könnte sich in diesem Fall der Kurs über den Widerstand bei 236,76 US-Dollar hinwegsetzen. Für das Jahr 2022 ist ein Gewinn pro Aktie von 20,47 US-Dollar eingeplant. In den Folgejahren 2023 und 2024 rechnen die Analysten mit einem Rückgang auf 5,85 bzw. 2,58 US-Dollar. Dadurch schnellt das erwartete KGV von 9,26 im Jahre 2022 auf 73,57 im Jahr 2024 hinauf.