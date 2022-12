EQS-News: Rubean AG steigert Umsatz 2022 um 25 Prozent

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Expansion

Rubean AG steigert Umsatz 2022 um 25 Prozent



23.12.2022 / 11:53 CET/CEST

Rubean AG steigert Umsatz 2022 um 25 Prozent Umsatz auf über 0,8 Mio. Euro gestiegen

Umsatzprognose leicht übertroffen München, den 23. Dezember 2022. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, wird seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022 nach einer ersten Berechnung um 25 Prozent steigern. Insgesamt wird das Unternehmen einen Umsatz von voraussichtlich über 0,8 Mio. Euro erzielen. “Unsere noch im Oktober des Jahres adjustierte Prognose wird damit leicht übertroffen”, sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. Der Umsatzanstieg resultiert aus IT-Dienstleistungen sowie Erträgen aus dem wachsenden Einsatz der Zahlungsempfangslösungen Rubean PhonePOS und GetPAYD. Rubean`s PhonePOS wird im wachsenden Maße von der deutschen Sparkassengruppe für kleinere Anwender-Gruppen vertrieben. Händler und Dienstleister können seit Ende November des Jahres erstmals Girocard-Zahlungen unter PIN-Eingabe in beliebiger Höhe auf Ihren Smartphones annehmen, ohne dass eine zusätzliche Akzeptanz-Hardware erforderlich ist. Dies hat der Sparkassen-Finanzgruppe einen großen Schritt zur weiteren Erschließung des Payment-Marktes ermöglicht, den die Girocard hierzulande mit einem Marktanteil von über 65% klar dominiert. Weitere Einnahmen generiert Rubean ebenfalls im wachsenden Maß durch den erfolgreichen Einsatz von GetPAYD bei Kunden des Zahlungsdienstleisters Global Payment und der spanisch-mittelamerikanischen Großbank BBVA, mit denen Rubean partnerschaftlich verbunden ist. Im laufenden Geschäftsjahr konnte Rubean neben Lieferdiensten in Tschechien und in Spanien auch eine große Spendenorganisation in Großbritannien als Kunden gewinnen. „Für das neue Geschäftsjahr 2023 sind wir optimistisch gestimmt und erwarten stark anziehende Umsätze“, sagt Geupel weiter. Über Rubean: Die Rubean AG is ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 anna.sammer@rubean.com presse@german-communications.com

