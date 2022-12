Extra Space Storage: Letzte Wort noch nicht gesprochen!

Nach dem Crash ausgelöst durch die Corona-Pandemie von 124,46 auf 72,70 US-Dollar setzte nur wenig später eine massive Erholungsbewegung ein, nur ein Jahr später gelang es die Vor-Corona-Hochs zu durchbrechen und noch eine Rallyebeschleunigung auf 228,84 US-Dollar bis Januar dieses Jahres durchzuziehen. Dort wechselte der Trend in eine Konsolidierung, in einem ersten Schritt ging es hierbei in den Unterstützungsbereich von 156,70 US-Dollar abwärts. Damit aber nicht genug, die Aktie wurde weiter durchgereicht und landete schließlich auf dem EMA 200 auf Wochenbasis bei 147,58 US-Dollar. Aber selbst dieses Niveau vermag nicht wirklich zu einer Stabilisierung beizutragen, weshalb die Vermutung weitere Verluste sehr nahe liegt. Auch aus technischer Sicht würde eine Aufgabe dieses Supports eine neuerliche Verkaufswelle auslösen können.

Dreh- und Angelpunkt EMA 200

Sollte das Niveau von mindestens 142,35 US-Dollar bei Extra Space Storage auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, würde aufgrund des fehlenden Supports weiteres Korrekturpotenzial auf die Kursspitzen aus Ende 2019 bei 124,46 US-Dollar entstehen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von weiteren Short-Positionen anbieten. Allerdings ist der aktuelle Bereich um den EMA 200 sehr neuralgisch, wilde Ausschläge zu beiden Seiten sollten stets einkalkuliert werden. Eine längere Erholungsbewegung wird dem Wertpapier dagegen erst oberhalb von mindestens 163,99 US-Dollar zugetraut, Gewinn an 180,00 US-Dollar würden in diesem Fall möglich.