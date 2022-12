Omikron-Impfstoff von Biontech in Hongkong zugelassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Omikron-Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines chinesischen Partners Fosun Pharma ist nun in Hongkong regulär zugelassen.

Damit sei das Mittel Comirnaty der erste und einzige Impfstoff, der eine Genehmigung für Booster-Impfungen in Hongkong habe, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der originale Impfstoff, der auf den Urtyp des Coronavirus ausgerichtet ist, ist in Hongkong bereits seit März 2021 erhältlich. Im Rahmen einer vorläufigen Genehmigung wird auch das Omikron-Vakkzin seit Anfang Dezember verimpft. Hongkong hatte im Frühjahr mit einer massiven Omikron-Infektionswelle zu kämpfen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)