COMMERZBANK - Aktie mit weiterem Aufwärtspotenzial

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 8,962 € (XETRA)

Die Aktie der Commerzbank bildete nach dem Tief im März 2020 bei 2,80 EUR einen Boden aus und startete danach zu einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Februar 2022 auf ein Hoch bei 9,51 EUR.

Nach einer ausführlichen Korrektur brach die Aktie zwar in der zweiten Oktoberhälfte über den Abwärtstrend seit Februar 2022 aus, aber erst in der letzten Woche gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 8,36 EUR.

Rally in 2023?

Die Commerzbank-Aktie hat eine gute Chance, im nächsten Jahr die Rally seit März 2020 fortzusetzen. Ein Anstieg an den großen Widerstandsbereich zwischen 13,39 und 14,48 EUR ist dabei möglich. Aber die Bäume werden voraussichtlich nicht in den Himmel wachsen. Diese Aufwärtsbewegung ist noch immer eine Erholung im Abwärtstrend seit dem Jahr 2000.

Sollte der Wert aber unter 8,36 EUR zurückfallen, wäre dies ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte zu Abgaben an den EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 6,92 EUR oder an den Aufwärtstrend seit Mai 2020 bei aktuell 6,76 EUR kommen.

Fazit: Das Chartbild der Commerzbank-Aktie macht nach dem Ausbruch in der letzten Woche einen bullischen Eindruck.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)