Pierer Mobility will mindestens 2 Euro Dividende ausschütten

Die österreichische Pierer Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von mindestens 2 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1 Euro ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Dividende bei 1,59 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 28. April 2023 statt. Dividenden-Zahltag ist der 8. Mai 2023. Ex-Dividenden-Tag ist der 3. Mai 2023.

Der Konzern hat am Dienstag auch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 nochmals angehoben. Ende August 2022 wurde die Umsatzprognose bereits erhöht. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 wird nun auf ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben (bisher prognostiziertes Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022: 10 bis 15 Prozent). Die Prognosen für die EBIT Marge in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent bleiben unverändert aufrecht.

Zur Pierer Mobility-Gruppe gehören die Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die Pierer Mobility AG mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und ein EBIT von 193,5 Mio. Euro.

Redaktion MyDividends.de