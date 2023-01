DEUTSCHE BANK - Mit Vollgas ins neue Jahr

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,868 € (XETRA)

Zum Start des neuen Jahres machen die Bullen in der Deutschen-Bank-Aktie weiter Druck. Im frühen Montagshandel zählt diese zu den größten Gewinnern im DAX. Damit wird die Konsolidierung der letzten Tage nach oben hin verlassen und gleichzeitig die Rally seit Anfang Oktober bestätigt. In den nächsten Tagen könnten die Kurse weiter in Richtung 11,65/70 EUR durchstarten. Läuft es für die Bullen in diesem Zusammenhang richtig gut, fällt der Kurs jetzt schon nicht mehr nachhaltig unter 10,55-10,35 EUR zurück.

Eine Garantie für eine Kaufwelle gibt es nicht. Momentan sieht es aus charttechnischer Sicht für die Deutsche-Bank-Aktie zwar gut aus, das muss aber nicht so bleiben. Die Rally seit Ende Oktober bekommt auf alle Fälle unterhalb von ca. 9,55 EUR spürbare Risse. Ein Rutsch darunter könnte einen neuen Abwärtstrend oder aber eine größere Konsolidierung/Korrektur nach sich ziehen.

Fazit: Die Deutsche-Bank-Aktie ist bullisch unterwegs. Diese jetzt noch zu kaufen, ist zwar nicht ideal, aber auch kein hoffnungsloser Fall. Als Rating würde ich aktuell ein moderates „Buy“ ausgeben, zumindest auf Sicht der nächsten paar Wochen.

Deutsche Bank AG

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)