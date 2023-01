BECHTLE - CRV vs. schwache Aktie

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 33,450 € (XETRA)

Technisch schwache Aktien sollte man tunlichst meiden, heißt es immer. Nur ist Schwäche eben auch relativ. Die Bechle-Aktie hat sich seit dem Hoch 2021 halbiert, seit dem Jahr 2009 aber in der Spitze über 4.300 % an Wert gewonnen. Insofern ist im Langfristchart bislang kaum etwas passiert. Was erwarten Analysten für das Jahr 2023?

Fundamental hat mein Kollege Sascha Gebhard die Aktie im November 2022 ausführlich analysiert und seine Aussagen haben immer noch Bestand. Daher werde ich an dieser Stelle nur grob auf die Fundamentals eingehen. Analysten erwarten 2023 und 2024 nur ein leichtes Gewinnwachstum von 5 bzw. 8 %. Dem stehen KGVs von 16 und 15 gegenüber. Die KUVs liegen bei 0,7 und 0,6. Die Bewertung ist damit als nicht abgehoben zu bezeichnen. Richtig günstig ist der Titel aber auch nach der Kurshalbierung nicht.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 5,89 6,32 6,86 Ergebnis je Aktie in EUR 2,01 2,11 2,28 Gewinnwachstum 4,98 % 8,06 % KGV 17 16 15 KUV 0,7 0,7 0,6 PEG 3,2 1,8 Dividende je Aktie in EUR 0,60 0,65 0,70 Dividendenrendite 1,79 % 1,94 % 2,08 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Chancen und Risiken im Jahr 2023 lassen sich anhand des Wochencharts gut aufzeigen. So versucht die Aktie um die Marke von 32,57 EUR einen Boden im Chart einzuziehen. Dem entgegen steht ein ausgeprägter Abwärtstrend, der durch die Trendlinie optisch hervorgehoben wird. Ein Ausbruch über diese Trendlinie und das Zwischenhoch bei 38,40 EUR wäre vonnöten, um die mittelfristigen Strukturen wieder aufzubessern.

Auf der anderen Seite wäre ein Bruch der Unterstützung bei 32,57 EUR negativ zu werten und könnte zu einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung des Coronacrashtiefs bei 26,45 EUR führen.

Im Tagechart sieht man das Tänzeln der Aktie um die Unterstützung bei 32,60 EUR, die auch aus einem im Jahr 2020 gerissenen Gap herrührt. Solange die Marke hält, könnte sich der Wert in Richtung 35 EUR und damit in Richtung des EMA50 erholen. Eine wichtige Widerstandszone notiert zwischen 37,72 und 38,40 EUR. Unterhalb von 32,60 EUR wäre dagegen ein weiterer Gap-Close aus dem Jahr 2020 bei 29,63 EUR zu erwarten.

Fazit: Die Bechtle-Aktie ist auch nach der Kurshalbierung kein Schnäppchen, dazu sind die Wachstumsraten inzwischen schlichtweg zu gering. Dennoch ist eine Erholung vom aktuellen Kursniveau aus möglich. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt erst über 38,40 EUR vor.

