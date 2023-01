ENPHASE ENERGY- Rücksetzer zu Ende?

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 264,960 $ (Nasdaq)

Die Enphase-Aktie brach am 02. Dezember 2022 über ihr bis dahin gültiges Allzeithoch bei 324,84 USD nach oben aus und kletterte einen Tag später auf 339,92 USD. Dieses Hoch ist das aktuelle Allzeithoch.

Allerdings etablierte sich der Wert nicht über dem alten Rekordhoch. Dies gelang auch in einem zweiten Versuch am 13. Und 14. Dezember nicht. Als Reaktion auf diese beiden gescheiterten Ausbruchsversuche wurde die Aktie zuletzt deutlich verkauft und fiel am 30. Dezember im Tagesverlauf unter die Unterstützung bei 262,60 EUR, rette sich zum Tagesschlusskurs aber wieder darüber. In diesem Bereich verlaufen mit dem EM 200 bei 255,85 USD und dem Aufwärtstrend seit August 2017 bei aktuell 255,56 USD weitere wichtige Unterstützungen.

Chance für die Bullen

Die Enphase-Aktie notiert an einem wichtigen Unterstützungsbereich. Hier könnte die Aktie wieder nach oben drehen und zu einem erneuten Ausbruchsversuch über 324,84 USD ansetzen. Ein Kaufsignal, das auf den Start dieser Bewegung hindeutet, liegt aber aktuell noch nicht vor.

Sollte der Wert unter die Zone zwischen 262,60-255,56 USD abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 234,00 USD oder sogar 219,79 USD drohen.

Fazit: In der Aktie von Enphase Energy bietet sich nach den Abgaben der letzten Wochen eine riskante, antizyklische Longchance.

