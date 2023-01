IBM - Kann in der Aktie eine Rally starten?

Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 140,890 $ (NYSE)

Die IBM-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 90,56 USD in einer Aufwärtsbewegung. Mitte November 2022 gelang im dritten Versuch der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch aus dem Jahr 2013. Nach einem Hoch bei 153,21 USD setzten aber Gewinnmitnahmen ein.

Diese stoppten am log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 13. Oktober 2022 bei 137,56 USD und damit etwas unter dem Abwärtstrend seit dem Rekordhoch. Seit 19. Dezember versucht sich der Wert auf diesem Retracement zu stabilisieren.

Immer noch eine Chance für die Bullen?

Noch kann die Abwärtsbewegung bis an das Retracement als überschießender Pullback eingeordnet werden. Daher sind die Bullen noch nicht geschlagen. Ein Ausbruch über 143,09 USD würde ihnen wieder Oberwasser verleihen. Ein solcher Ausbruch könnte nämlich der Startschuss für eine Rally gen 152,84-153,21 USD und später sogar 182,79 USD sein.

Sollte der Wert allerdings unter 137,56 USD abfallen, wäre der Ausbruch über den Abwärtstrend ein Fehlausbruch. Solche Fehlausbrüche werden oft, aber bei weitem nicht immer, mit starken Abwärtsbewegungen bestraft. In diesem Fall könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung 128,69 USD und sogar in Richtung 115,45 USD kommen.

Fazit: Noch haben die Bullen eine gute Chance, eine Rally einzuleiten. Aber das Kaufsignal, das auf den Start dieser Bewegung hindeutet, fehlt noch.

Zusätzlich lesenswert:

Nebenwert mit Bodenbildungsversuch

COINBASE - Ist die Aktie jetzt ein "Zock-wert"?

Intl Business Machines Corp

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)