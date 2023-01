Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel:

"Die gezielte Provokation kann Verletzte und Menschenleben kosten, weil die Hamas oder andere Palästinenser zurückschlagen. Oder weil sich Islamisten an irgendeinem Ort jetzt berechtigt sehen, Anschläge zu verüben. Der Krieg in der Ukraine überlagert diese Gefahr zwar noch, aber er schafft sie nicht aus der Welt. Vor allem jedoch wird durch diese ebenso absehbare wie leichtfertige PR-Aktion die Lage in Israel und in den Palästinensergebieten instabil. Gefährdet ist nicht nur die Sicherheit der Bürger, gefährdet sind auch die Abkommen mit den arabischen Nachbarstaaten. Und das Verhältnis zu den USA wird einem rigorosen Stresstest unterzogen, bei dem die Hardliner auf die Unverbrüchlichkeit der bestehenden Sicherheitsgarantien setzen. Zum einen zu recht, zum anderen wird schon nach wenigen Tagen klar, dass das Kabinett Netanjahu VI. nicht der Verantwortung gerecht wird, den Staat Israel vor Schaden zu bewahren. Welch Drama."/ra/DP/he