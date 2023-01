EQS-News: Volta Medical sichert sich 36 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierung, um die Einführung seiner KI-Software für Herzablationen zu unterstützen, und stellt neuen CFO vor

EQS-News: Volta Medical SAS / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Volta Medical sichert sich 36 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierung, um die Einführung seiner KI-Software für Herzablationen zu unterstützen, und stellt neuen CFO vor



Volta Medical sichert sich 36 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierung, um die Einführung seiner KI-Software für Herzablationen zu unterstützen, und stellt neuen CFO vor Neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von Vensana Capital unterstützt den Ausbau der Technologieplattform sowie die weitere Validierung von VX1, Voltas entscheidungsunterstützende KI-Software zur Verbesserung der Katheterablation bei komplexen Herzrhythmusstörungen John Slump, erfolgreiche Führungskraft in der Medizintechnik, wird neuer Finanzvorstand Marseille (Frankreich), 5. Januar 2023 - Volta Medical, ein innovatives HealthTech Unternehmen, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Lösungen entwickelt, die Elektrophysiologen bei der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern unterstützen, gab den Abschluss einer neuen Serie-B-Finanzierung in Höhe von 36 Millionen Euro bekannt, womit sich das von Volta Medical insgesamt aufgenommene Kapital auf über 70 Millionen Euro erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde von Vensana Capital mit Sitz in den USA angeführt und von Lightstone Ventures und dem bestehenden Investor Gilde Healthcare kofinanziert. Die Finanzierung wird dazu beitragen, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen, weitere klinische Studien zu unterstützen, die breite Kommerzialisierung in den USA vorzubereiten und weitere behördliche Genehmigungen zu erhalten. Das Hauptprodukt des Unternehmens, VOLTA VX1, ist die erste kommerziell verfügbare auf KI-basierende, entscheidungsunterstüzende Softwarelösung („AI Decision Support Software“), die Ärzte in Echtzeit bei der Identifizierung und Annotation von spezifischen Anomalien (so genannter „dispergierter Elektrogramme") auf anatomischen und elektrischen 3D-Karten des Herzens anleitet. Diese Technologie kann letztlich optimierte Katheterablationseingriffe bei komplexen Arrhythmien, einschließlich persistierendem Vorhofflimmern, ermöglichen. „Es besteht ein dringender Bedarf, die Präzision und Konsistenz von Ablationseingriffen am Herzen bei Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern zu verbessern", sagte Theophile Mohr Durdez, CEO und Mitbegründer von Volta Medical. „Da die Hälfte dieser Patienten wiederholt behandelt werden muss, benötigen die behandelnden Ärzte Instrumente, die ihnen dabei helfen, die Krankheit besser zu verstehen und die Behandlungsergebnisse drastisch zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass VOLTA VX1 das Potenzial hat, genau dies auf konsistente, reproduzierbare Weise zu tun. Wir sind den Teams von Vensana, Lightstone und Gilde sehr dankbar für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Partnerschaft, um unsere Produkte weiter zu validieren und den Zugang zu unserer Software global auszuweiten." „Die Technologie von Volta Medical soll die Art und Weise neu definieren, wie Elektrophysiologen in Echtzeit Entscheidungen bei der Identifizierung von Bereichen treffen, die für die Persistenz von Vorhofflimmern relevant sind", fügte Dr. Justin Klein, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Vensana Capital, hinzu. „Wir begrüßen das Engagement des Teams, seine Produkte durch Investitionen in mehrere hochwertige klinische Studien zu validieren, und sind zuversichtlich, dass die innovative KI-Software von Volta die Effektivität und Effizienz dieser anspruchsvollen Verfahren grundlegend verändern wird." Volta Medical gibt zudem die Ernennung von John Slump zum Chief Financiel Officer (CFO) von Volta Medical bekannt. John ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Medizintechnik und ein ausgewiesener Branchenkenner. Als Gründer und CFO hat er erfolgreich mehrere MedTech-Unternehmen geleitet - vom Konzept über die behördliche Zulassung und das kommerzielle Wachstum bis hin zu strategischen Übernahmen. Zuletzt war er CFO von Surgical Innovation Associates, einem schnell wachsenden Medizintechnikunternehmen im Bereich der rekonstruktiven und plastischen Chirurgie, das von Integra LifeSciences übernommen wurde. Zuvor war er Mitbegründer von FARAPULSE, einem Medizintechnikunternehmen im Bereich der Elektrophysiologie, das Pionierarbeit in der Entwicklung einer neuartigen Technologie der gepulsten Feldablation geleistet hat und 2021 von Boston Scientific akquiriert wurde. Davor war John als CFO von Attune Medical tätig, einem aufstrebenden Medizintechnikunternehmen, das proprietäre Geräte für das Temperaturmanagement in der Speiseröhre für die Elektrophysiologie und andere chirurgische Märkte vermarktet. „Ich freue mich, dem Team von Volta Medical beizutreten. Unsere Fähigkeit, in einem zunehmend schwieriger werdenden Kapitalmarktumfeld signifikante Beteiligungen von sowohl neuen als auch bestehenden Investoren einzuwerben ist ein großer Erfolg", sagte John Slump. „VOLTA VX1 hat das Potenzial, das Leben von Millionen von Menschen mit Vorhofflimmern entscheidend zu verändern, und diese Serie-B-Finanzierung wird dazu beitragen, seine Entwicklung und Einführung national und weltweit zu beschleunigen." Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die offizielle Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Volta Medical

Volta Medical ist ein Health-Tech-Unternehmen, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Softwarelösungen entwickelt, die Elektrophysiologen bei kardiologischen Eingriffen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen unterstützen, um die klinischen Ergebnisse für Patienten zu verbessern. Das Unternehmen wurde 2016 von drei Ärzten und einem Data Scientist in Marseille, Frankreich, gegründet und hat sich das übergreifende Ziel gesetzt, das Management von Herzrhythmusstörungen erheblich zu verbessern. Dazu entwickelt das Unternehmen hochmoderne, datengesteuerte Medizinprodukte, die auf großen Datenbanken von Verfahrensdaten unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards basieren. Das erste Produkt des Unternehmens, VX1, ein digitales, KI-basiertes Gerät und Algorithmus, Das unterstützt Kardiologen operationsbegleitend in Echtzeit bei der Identifikation spezifischer abnormaler Elektrogramme (EGMs), so genannter dispergierter Elektrogramme. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.volta-medical.com. Über Vensana Capital

Vensana Capital ist eine Risikokapital- und Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die Partnerschaften mit Unternehmern eingeht, die danach streben, das Gesundheitswesen mit bahnbrechenden Innovationen in der Medizintechnik zu transformieren. Vensana wurde 2019 gegründet und verwaltet ein Kapital von 550 Millionen US-Dollar. Vensana investiert aktiv in Unternehmen in der Entwicklungs- und kommerziellen Phase im gesamten Medtech-Sektor, darunter Hersteller medizinischer Geräte, sowie die Bereiche Diagnostik und Data Science, Life-Science-Tools, digitale Gesundheit und technologiegestützte Dienstleistungen. Das Investmentteam von Vensana blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher Partnerschaften dem Management branchenführender Unternehmen zurück, darunter Cameron Health, CardiAQ, Cartiva, CV Ingenuity, Epix Therapeutics, Inari Medical, Intact Vascular, Lutonix, Neuwave Medical, Personal Genome Diagnostics, Sequent Medical, Topera, Ulthera, Veran Medical Technologies, Vertiflex und Vesper Medical. Erfahren Sie mehr unter www.vensanacap.com.



Über Lightstone Ventures

Lightstone Ventures ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die in Biotech- und Medtech-Unternehmen mit bahnbrechenden Ideen investiert, die das Potenzial haben, Patientenergebnisse zu grundlegend zu verändern. Lightstone Ventures wurde 2012 gegründet mit dem Ziel, visionäre Unternehmer mit den Ressourcen und der operativen Unterstützung ausstatten, die sie brauchen, um ihre innovativen Therapeutika und Technologien zu den Patienten zu bringen, die sie am dringendsten benötigen. Das Investmentteam von Lightstone Ventures hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Transaktionen geleitet, aus denen insgesamt 19 Übernahmen und 20 Börsengängen hervorgegangen sind. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Boston, Massachusetts; Menlo Park, Kalifornien; Dublin, Irland und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightstonevc.com.



Über Gilde Healthcare

Gilde Healthcare ist ein spezialisierter europäischer Healthcare-Investor mit zwei Fondsstrategien: Private Equity sowie Venture&Growth. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Utrecht (Niederlande) mit lokalen Büros in Frankfurt (Deutschland) und Cambridge (USA). Gilde Healthcare Venture&Growth investiert in schnell wachsende und innovative Unternehmen in Europa und Nordamerika, die in den Bereichen Medizintechnik, digitale Gesundheit und Therapeutika tätig sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.gildehealthcare.com.



Medienkontakte Volta Medical

Jeff Martin, VP of global Marketing

jeffrey.martin@volta-medical.com Medienkontakt für die USA

FinnPartners

Glenn Silver

glenn.silver@finnpartners.com Medienkontakt für Europa

MC Services AG

Julia Bittner

Julia.bittner@mc-services.eu

