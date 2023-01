AIXTRON - Jetzt oder nie!

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 28,000 € (XETRA)

In der Aixtron-Aktie bietet sich momentan eine interessante, wenn auch nicht ganz risikofreie Chance. Im November und Dezember war die Aktie gefragt und so konnte der Widerstandsbereich um 28,18 EUR nachhaltig überwunden werden. Auf dieses bullische Signal folgte in den vergangenen Tagen ein Pullback. Dabei wurde der Preisbereich bei 28,18 EUR leider wieder leicht unterschritten. Erst bei 26,74 EUR konnte sich der Kurs stabilisieren. Ausgehend von diesem probieren sich die Bullen nun erneut am altbekannten Preisbereich um 28,18 EUR.

Richten wir den Blick nach vorne, sollte der Pullback zurück auf 28,18 EUR abgeschlossen sein. Trifft dies zu, sollte es nicht mehr nachhaltig unter 26,74 EUR gehen, während man auf der anderen Seite eine neue Kaufwelle mit Zielen bei 32 EUR und darüber hinaus startet. Gänzlich risikofrei sind Käufe aktuell aber nicht, da die Aktie ab Mitte Dezember spürbar unter Druck kam und letztlich auch tiefer korrigierte, als sie hätte müssen.

Fazit: Die Aixtron-Aktie könnte genau jetzt neues Kaufinteresse gebrauchen, um den Supportbereich bei 26,74 EUR zu verteidigen und im Gegenzug den alten Widerstand bei 28,18 EUR hinter sich zu lassen. Im klassischen Ausbruchs-Pullback-Szenario ist die Aktie momentan ein Kauf, wenn auch nicht ohne Risiko.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)