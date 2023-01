Vermilion Energy steigert die Dividende

Das kanadische Energieunternehmen Vermilion Energy Inc. (ISIN: CA9237251058, TSE: VET) zahlt ab dem ersten Quartal 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (0,08 CAD) ist dies eine Anhebung um 25 Prozent. Darüber hinaus soll das Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen werden.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit künftig 0,40 CAD als Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,29 CAD (Stand: 6. Januar 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,97 Prozent. Seit dem Jahr 2003 zahlt das Unternehmen eine Dividende aus.

Vermilion Energy hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Das Unternehmen operiert als Erdgas- und Erdölproduzent in Nordamerika, Europa und Australien. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 965,28 Mio. CAD (Vorjahr: 524,64 Mio. CAD), wie am 31. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn betrug 271,08 Mio. CAD nach einem Verlust von 147,13 Mio. CAD im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie an der Börse von Toronto mit 15,35 Prozent im Minus (Stand: 6. Januar 2023). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,32 Mrd. CAD.

Redaktion MyDividends.de