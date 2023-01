EQS-News: GESCO SE: Tochtergesellschaft SVT schließt Transaktion ab

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Vertrag/Fusionen & Übernahmen

GESCO SE: Tochtergesellschaft SVT schließt Transaktion ab



10.01.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im November 2022 hatte GESCO bekannt gegeben, dass die Tochtergesellschaft SVT GmbH, einen Kaufvertrag über die Stahlbausparte ihres langjährigen ungarischen Zulieferers BAV Tatabánya Kft. mit Sitz in Tatabánya abgeschlossen hatte. Zwischenzeitlich erfolgte die Genehmigung der Transaktion durch die ungarischen Behörden, sodass die Transaktion nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Kerngeschäft des erworbenen Unternehmensteils besteht in der Konstruktion und Herstellung von geschweißten Stahlbauten. Diese werden bei Stahlbau-Sonderkonstruktionen wie den Verladearmen der SVT benötigt. Wie bisher wird der übernommene Unternehmensteil jedoch auch konzernfremde Nachfrage bedienen und verfügt heute über einen erfreulichen externen Auftragseingang. Mit dem Abschluss der Transaktion im laufenden Geschäftsjahr, wird der Unternehmensteil erstmals im ersten Quartal 2023 konsolidiert und damit hat die Transaktion keinen Einfluss auf die wesentlichen Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres 2022. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. M&A-Kontakt: Daniel Kral

Head of M&A



Tel. 0202 24820-38

Fax 0202 24820-49

E-Mail: kral@gesco.de

IR- & Presse-Kontakt:



Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications



Tel. 0202 24820-18

Fax 0202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

