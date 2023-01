MICROSOFT - Startet eine neue Verkaufswelle?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 227,120 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei 349,67 USD in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei auf ein Tief bei 213,43 USD zurück. Dort startete Anfang November eine kurze, aber starke Erholung bis an das Abwärtsgap vom 13. September, das teilweise geschlossen wurde. Es verbleibt ein Rest zwischen 265,16 USD und 263,91 USD.

Anschließend bildete der Wert eine SKS-Topformation aus. Diese vollendete der Wert am 04. Januar. Die Aufwärtsbewegung nach dem Tief vom Freitag führte die Aktie gestern nahe an die Nackenlinie dieser Formation bei aktuell 232,10 USD.

Nach aktuellen Schätzungen soll Microsoft in diesem Jahr 9,53 USD je Aktie verdienen, nach erwarteten 9,70 USD für das Gesamtjahr 2022. Die Zahlen für 2022 wird Microsoft am 24. Januar melden. In 2024 soll der Gewinn je Aktie aber wieder steigen, und zwar auf 11,17 USD. 2026 soll er sogar bei 15,46 USD liegen. Das 2023er KGV liegt damit bei 23,84 USD. Im Vergleich zu den Jahren ab 2016 ist das billig. Im Vergleich zum Zeitraum zwischen 2005 und 2015 ist ein KGV von 23,84 teuer. Im erstgenannten Zeitraum schwankte das KGV zwischen 30,37 und 66,63. Im zweiten zwischen 22,18 und 9,67.

Neue Verkaufswelle?

Die Microsoft-Aktie könnte sich seit dem gestrigen Tageshoch bereits wieder in einer neuen Verkaufswelle befinden. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 207,24 USD führen. Damit würde die Aktie erneut auf die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch abfallen und den Aufwärtstrend seit August 2015 testen. Knapp darunter, nämlich zwischen 197,51 USD und 190,65 USD liegt eine wichtige Unterstützungszone.

Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie über das Abwärtsgap vom 04. Januar ausbrechen. Dafür wäre ein Tagesschlusskurs über 237,40 USD notwendig. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 263,91-265,16 USD kommen.

Fazit: Die Erholung seit dem Tief vom Freitag in der Microsoft-Aktie könnte bereits wieder zu Ende sein.

