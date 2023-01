China EV-Hersteller BYD - Kleiner schicker Boden

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 25,905 € (L&S)

BYD wurde 1995 gegründet und ist ein großer chinesischer Hersteller von New Energy Vehicles oder NEVs. Im März 2022 stellte das Unternehmen die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor oder ICE ein. Seine Produkte zielen in erster Linie auf das wachsende mittelpreisige Massenmarktsegment auf dem chinesischen Pkw-Markt ab. Neben der Automobilproduktion ist das Unternehmen auch in den Bereichen Handykomponenten und Montageservice sowie im Akku- und Photovoltaikgeschäft tätig.

Ich werte die in € notierende BYD Aktie aus. Dreimonatiger Rounding Bottom auf der schwarz gestrichelt dargestellten Aufwärtstrendlinie seit Mai 2021. Bei 26 EUR liegt die Barrierelinie des Bodenmusters im Markt. Steigt der Aktienkurs auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 26 EUR an, beginnt dies ein Kaufsignal mit Zielmarke bei 33,80 EUR zu aktivieren.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft hält eine Position BYD. Seit mehreren Quartalen ist sie auf der Verkäuferseite. Allerdings mit kleinen Positionsgrößen.

