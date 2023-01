Daimler Truck trotzt Lieferengpässen - Absatzplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck hat trotz der Lieferengpässe bei vielen Zulieferteilen im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge verkauft.

Insgesamt wurden 520.291 Lkw und Busse ausgeliefert, das sind 14,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Daimler-Truck-Chef Martin Daum sprach von einem starken Absatzergebnis, was die starke Position am Markt unterstreiche. "Trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation im Jahr 2022 konnten alle unsere Segmente den Absatz von Lkw und Bussen weiter steigern."

Am stärksten fiel das Plus im Lkw-Geschäft mit 17,7 Prozent auf 166.369 Stück bei Mercedes-Benz-Fahrzeugen aus. In Nordamerika wurden mit 186.779 Fahrzeugen 15,2 Prozent mehr verkauft als 2021, in Asien lag der Anstieg bei 8,8 Prozent auf 155.967 Fahrzeuge. Der Busabsatz verbesserte sich um 28,3 Prozent auf 24.041 Fahrzeuge. Seine Prognose für das laufende Jahr will Daimler Truck am 10. März vorlegen.

