ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Stabilus auf 'Hold' und hebt Ziel auf 70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Stabilus vor den am 30. Januar erwarteten Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 70 Euro angehoben. Das erste Geschäftsquartal 2022/23 des Herstellers von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern dürfte mittelmäßig verlaufen sein, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das operative Ergebnis des Gesamtgeschäftsjahres liege leicht unter dem Konsens und die Profitabilität dürfte in der ersten Geschäftsjahreshälfte wohl unter der Zielspanne des Unternehmens liegen. Wahl sieht vorerst keine Kurstreiber, weshalb er die Aktie abstufte./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 11:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 11:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

