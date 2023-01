TAG Immobilien: Boden nimmt Form an

Die anhaltend niedrigen Zinsen befeuerten Baukredite enorm und sorgten für deutliche Kursgewinne auch bei Immobilienunternehmen. TAG markierte bei 27,99 Euro im August 2021 seinen vorläufig letzten Höhepunkt und ging dann in einen starken Abwärtstrend über. Bis zum Herbst letzten Jahres verlor das Papier insgesamt auf 5,69 Euro an Wert. Seit gut zwei Wochen läuft in diesem Bereich nun eine Stabilisierungsphase, die auf einen temporären Trendwechsel hindeutet und damit eine Erholungsbewegung sehr wahrscheinlich wird. Trotzdem bleibt das Wertpapier übergeordnet als schwach einzustufen, weshalb Investments nur mit größter Vorsicht unternommen werden sollten.

Schwieriges Marktumfeld

Ein echter Renner dürfte die TAG-Immobilien-Aktie demnächst auch nicht werden, hierzu wird das aktuelle Marktumfeld als zu widrig eingestuft. Technisch allerdings könnte dennoch oberhalb von 8,88 Euro eine temporäre Erholungsbewegung zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts sowie der Kursmarke um 11,29 Euro starten und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Eine überschießende Welle könnte sogar an 13,49 Euro heranreichen, bevor wieder rückläufige Notierungen vorkommen. Auf der Unterseite ist das Papier bei 7,46 Euro vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter würden Rückschläge zurück auf die Jahrestiefs aus 2022 bei 5,69 Euro drohen.