SUSE - Die große Entscheidung steht noch aus

Nachdem einige Short-Ideen auf die Suse-Aktie im Jahr 2022 wunderbar aufgegangen waren, erwies sich die letzte Besprechung im Oktober als Fehlgriff. Zwar fiel der Technologietitel zunächst noch etwas weiter, erholte sich mit dem Gesamtmarkt in der Folge aber deutlich und schloss die Kurslücke bei 17,91 EUR. In der Spitze erreichte der Wert sogar die Marke von 21,00 EUR, ehe gerade auch im Dezember ein Abverkauf folgte.

Bullen zeigen sich nach Fibonacci-Rücklauf

Diese Bewegung stoppte interessanterweise fast auf den Cent genau am 61,8 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von September bis November. Dort fingen die Bullen den Wert auf und starteten eine Gegenbewegung. Im gestrigen Handel stieg die Suse-Aktie über einen kleinen Trigger bei 18,06 EUR. Damit könnte ein weiterer Aufwärtsschub in Richtung des EMA200 bei knapp 20,70 EUR bzw. in Richtung der 21-EUR-Marke anstehen.

Erst wenn auch dieser Widerstand überschritten wird, drehen die mittel- bis langfristigen Aussichten auf bullisch und wäre eine große Bodenbildung im Chart abgeschlossen. Rein rechnerisch wären dann auch wieder Kurse um 30 EUR erreichbar.

Gibt der Wert dagegen die beiden eingezeichneten Aufwärtstrendlinien auf und setzt auch unter die Marke von 15,46 EUR zurück, wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 12 EUR zu rechnen. Absicherungen bieten sich folglich spätestens unter diesem Kurslevel an.

Fazit: Fundamental finde ich Suse weiter schwierig zu fassen. Charttechnisch könnte die Aktie oberhalb der Marke von 15,46 EUR noch einmal den Bereich um 21 EUR ansteuern, wo sich die weitere mittel- bis langfristige Ausrichtung entscheiden dürfte.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 666,03 731,87 827,87 Ergebnis je Aktie in EUR 0,78 0,90 1,03 Gewinnwachstum 15,38 % 14,44 % KGV 24 20 18 KUV 4,7 4,3 3,8 PEG 1,3 1,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

