ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Jenoptik auf 34 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Technologiekonzerns Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir gehen davon aus, dass Jenoptik die Ziele für 2022 erreicht hat und das Management unter anderem dank einer erwartet soliden Auftragslage für 2023 weiteres Wachstum in Aussicht stellen wird", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 12:49 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 13:06 / MEZ