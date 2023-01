Datagroup hebt die Dividende an

Die Datagroup SE (ISIN: DE000A0JC8S7) will eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September 2022) ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,57 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro. Die Hauptversammlung findet am 9. März 2023 statt.

Der Konzern bestätigte die bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Die Umsatzerlöse wuchsen im Geschäftsjahr 2021/2022 um 12,8 Prozent auf 501,4 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich um 44,7 Prozent auf 41,5 Mio. Euro (Vorjahr: 28,7 Mio. Euro). Der Periodenüberschuss betrug 22,03 Mio. Euro (Vorjahr: 20,73 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,64 Euro nach 2,49 Euro im Vorjahr. Datagroup bestätigt auch einen guten Start in das neue Geschäftsjahr.

Die Datagroup SE ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die in den Segmenten IT-Services und IT-Solutions tätig ist. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und ging am 14. September 2006 zu einem Emissionspreis von 3,20 Euro an die Börse. Es werden rund 3.500 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de