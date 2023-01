ENCAVIS - Aktie geht in den Sturzflug über

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 16,495 € (XETRA)

Bereits zum Jahresbeginn hatte Kollege Bastian Galuschka in dieser Analyse auf die charttechnisch labile Situation bei Encavis hingewiesen. In dieser Woche erhält die Aktie den Dolchstoß von der fundamentalen Seite. Gestern kappte Barclays in einer Branchenstudie zu Versorger-Titeln das Kursziel, heute kommt die Investmentbank Stifel Europe hinzu. Analyst Martin Tessier geht von einer Reduzierung der Pipeline aus und senkt sowohl das Rating von "Buy" auf "Hold" als auch das Kursziel deutlich von 28,60 auf 17,80 EUR. Aus charttechnischer Sicht kommen diese Abstufungen zu Unzeiten und erwischen die Aktie in einem sensiblen Moment.

Topbildung wird aktiviert

Mit dem heutigen Einbruch wird eine große SKS als möglicherweise mittel- bis langfristige Trendwendeformation aktiviert. Die Folge des Abrutschens unter die Tiefs der letzten Monate ist eine Stop-Loss-Welle. Bei 15,48 und 14,43 EUR liegen jetzt die nächsten Auffangzonen.

Erholungen in Richtung 17,20 - 17,40 EUR würden die charttechnische Situation zunächst nicht verbessern und wären als bärische Pullbacks an das Ausbruchslevel einzustufen. Erst mit einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie können die Bullen wieder Hoffnung schöpfen, eine nachhaltige Rückkehr über 19 EUR würde Kaufsignale für einen Anstieg bis 21,20 - 21,60 liefern.

Fazit: Das Chartbild trübt sich mit dem Einbruch in dieser Woche deutlich ein. Erst mit einem größeren bullischen Reversal und einer Rückkehr über 18 EUR wäre die jetzt aktivierte Topbildung in Frage zu stellen, prozyklische Kaufsignale entstehen erst beim Anstieg über die gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200. Bis dahin bleibt die Aktie eher uninteressant.

Encavis AG

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)