SMA Solar: Chance von 95,18 Prozent p.a.!

Als global führender Spezialist für Fotovoltaik-Systemtechnik schafft SMA die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung der näheren Zukunft. Die hohen Kosten von fossiler Energie aufgrund des Ukrainekrieges beschleunigen besonders in Europa den Ausbau von erneuerbarer Energie wie Fotovoltaik. Aus diesem Grund ist die Aktie von SMA-Solar einer der großen Gewinner des Jahres 2022. Sie konnte in dieser Periode um gut 80 Prozent zulegen. Der Vorstand der SMA Solar Technology AG hob am 27. Oktober 2022 die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Die neue Prognose sieht ein operatives Ergebnis für das Geschäftsjahres 2022 von 60 Mio. Euro bis 75 Mio. Euro vor (vormals: 10 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro). Als Gründe für die Prognoseanhebung nennt der Vorstand den weiterhin hohen Auftragseingang und eine sich sukzessive verbessernde Versorgung mit elektronischen Bauteilen.

Zum Chart

Seit dem Jahr 2012 bewegt sich der Kurs von SMA-Solar in einer von starken Zyklen geprägten Seitwärtsrange zwischen der oberen Begrenzung von 60 Euro und rund 14 Euro an der Untergrenze. Das partielle Hoch am 8. Januar 2021 am Level von 71,10 Euro konnte diese Obergrenze kurz durchbrechen, wurde aber wieder von einem Kursrückgang bis zum 24. Februar 2022 abgelöst. Am 24. Februar 2022 - dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine - wurde das partielle Tief am Level von 25,10 Euro markiert. Dieses Level war der Ausgangspunkt einer Aufwärtssequenz bis zum gestrigen Schlusskurs bei 77,70 Euro. Dieser Kursanstieg ist trotz Aufwertung des operativen Ergebnisses am 27. Oktober für das Geschäftsjahres 2022 die Ursache dafür, dass die Aktie nicht mehr ganz billig ist. Für 2022 ergibt das erwartete KGV einen Wert von aktuell 107. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung oder der Bildung einer kleineren Seitwärtsrange.