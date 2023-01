Dow: Bullen in den Startlöchern

Verwertbare Long-Signale mit vorläufigen Zielen um 60,00 US-Dollar und darüber im Bereich von 65,52 US-Dollar treten erst bei einem nachhaltigen Kurssprung mindestens über 58,80 US-Dollar auf. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte sogar bis in den Bereich der Verlaufshochs aus 2020 bei 71,86 US-Dollar aufwärts reichen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen noch neutral zu bewerten, nur tiefer als der EMA 200 sowie das Niveau von 53,44 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen.

Fazit:

Notierungen oberhalb von 58,80 US-Dollar würden die Annahme weiterer Kursgewinne an 60,00 und 65,52 US-Dollar untermauern und würden für ein Long-Investment sprechen. Vielleicht gelingt es mithilfe der dadurch freigesetzten Aufwärtsdynamik sogar das Jahreshoch aus 2022 bei 71,86 US-Dollar zu erreichen. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der zu erwartenden Volatilität den Bereich von 55,60 US-Dollar vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Häufig kommt es nach derartigen Ausbrüchen nämlich zu einem Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau, in diesem Fall also auf den Abwärtstrend.