EasyJet: Anleger greifen zu!

Easyjet traut sich angesichts steigender Buchungszahlen im laufenden Jahr mehr Gewinn zu, als von Finanzanalysten erwartet wird. Derzeit liege die Prognose bei einem Vorsteuerergebnis von 126 Mio. Pfund, der saisonal übliche Verlust in der ersten Hälfte des seit Oktober laufenden Geschäftsjahres werde niedriger ausfallen als im Vorjahr. Seinerzeit fiel noch ein operativer Fehlbetrag von rund 550 Mio. Pfund an. Trotz der unsicheren Wirtschaftslage erwarte EasyJet dank anhaltend hoher Nachfrage die Marktprognose beim Gewinn zu schlagen, teilte die Airline mit.

Noch Anfang 2015 notierte EasyJet bei über 1.624 GBp, seitdem hält sich das Papier in einem intakten Abwärtstrend auf und musste noch einmal dem markanten Unterstützungsbereich aus den Jahren 2008 bis 2012 um 300 GBp einen Besuch abstatten. Erst in diesem Bereich und seit September letzten Jahres zeigt sich eine vielversprechende Stabilisierung, die zudem in Form einer inversen SKS-Formation daherkommt und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial verspricht.

Easyjet Holidays auf dem Vormarsch

Die kürzlich erfolgreich aufgelöste inverse SKS-Formation hat Aufwärtspotenzial in den Bereich zwischen 545 und 604 GBp freigesetzt, ein weiteres Ziel darüber könnte sogar der 200-Wochen-Durchschnitt bei 651 GBp darstellen. Sollte die gute Laune der Anleger anhalten, wäre sogar ein Anstieg darüber an 729 GBp und damit den sekundären Abwärtstrend vorstellbar. Trotzdem sollten Investoren schon sehr bald mit Rücksetzern zurück auf das Ausbruchsniveau und damit die Nackenlinie der inversen SKS-Formation bei grob 420 GBp zwingend rechnen. Ins bärische Lager wechselt die EasyJet-Aktie dagegen erst darunter.