Axon Enterprise: Neue Hardware, neues Wachstum?

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) hat einen neuen Taser präsentiert. Dabei handelt es sich um die zehnte Version des Produkts, das langfristig die Pistole ersetzen soll. Vollgepackt mit neuen technischen Möglichkeiten und Verbesserungen im Vergleich zum vorherigen Modell.

Zum Taser 10 gehören unter anderem eine Blendlampe, die Angreifer desorientieren soll. Oder es den Sicherheitsbeamten ermöglicht, dunkle Örtlichkeiten zu erkunden. Zudem ist die Reichweite im Vergleich zu den vorherigen Produkten deutlich höher. Zudem gibt es eine erhöhte Treffsicherheit und die Anzahl der maximalen Sonden ist deutlich erhöht worden. Sicherheit und Nutzen stehen bei diesem Produktupdate erneut im Fokus.

Das Management von Axon Enterprise verweist darauf, dass man auch mit dem neuen Update des Tasers das eigene Moonshot-Goal erreichen möchte. In den nächsten zehn Jahren soll die Anzahl der tödlichen Pistolenschüsse der Sicherheitsbehörden halbiert werden. Für Investoren ist die gleichsam legitime Frage: Kann dies das Wachstum ankurbeln?

Axon Enterprise: Wachstum mit Tasern?

Wachstum beim Taser ist bei Axon Enterprise definitiv möglich. Sehen wir uns die jüngsten Quartalszahlen an, so stellen wir fest: Von 312 Mio. US-Dollar Umsatz entfallen 144 Mio. US-Dollar auf das Taser-Segment. Ein neues, innovatives Produkt oder ein heiß erwartetes Update kann die Bestellzahlen in die Höhe schnellen lassen. So manche Behörde dürfte mit Sicherheit mit dem Kauf auf eine Neueinführung oder diesen Launch gewartet haben.

Gleichzeitig kann ein neues Produkt höhere Umsätze bedeuten. Die Renewal-Raten sind vielleicht ebenfalls hoch. Im Vergleich zu den vorherigen Produkten bietet die größere Reichweite und die gestiegene Treffsicherheit ein gutes Verkaufsargument. Durch die neuen Funktionen kann außerdem auch ein höherer Preis durchsetzbar sein. Insofern ist das Segment der Hardware, speziell der Taser in den kommenden Quartalen etwas, das wir durchaus im Auge behalten sollten.

Entscheidend ist aber auch das Margenprofil der Taser. Axon Enterprise lieferte zuletzt bei dieser Hardware eine operative Gross-Margin von 63,1 %. Ein neues Produkt und höhere Verkaufszahlen können den Wert wieder steigen lassen. Zumindest, wenn die Kosten für die Produktion dieses neuen Tasers ähnlich hoch sind und der Verkaufspreis eine solche Marge auch zukünftig zulässt. Das ist jedenfalls ein Merkmal, das ich zukünftig im Auge behalte, wenn ich mir Axon Enterprise und die zukünftigen Quartalszahlen näher ansehe.

Nicht nur die Hardware …

Der Taser 10 von Axon Enterprise ist ohne Zweifel ein wichtiges Produkt. Entscheidend ist für mich aber auch, dass wir das US-Sicherheitsunternehmen nicht mehr bloß als Hardware-Company verstehen. Das Salz in der Suppe sind die Service- und Software-Angebote, die die Polizeiarbeit digitalisieren können. Evidence.com ist als Plattform ganz vorne mit dabei. Wiederkehrende Umsätze und mit 74,1 % auch eine deutlich höhere operative Marge ist hier möglich. Ein Großteil der zukünftigen Profitabilität dürfte daher aus diesem Segment herrühren.

Trotzdem ist es nicht verkehrt, dass das Management an seinem früheren Kernprodukt weiterarbeitet. Die Mission des Unternehmens ist es auch in Zukunft, Menschenleben zu schützen. Renditen für die Investoren sind lediglich die Folge dieses klaren Fokus.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

