EQS-Adhoc: Epigenomics AG: Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Heino von Prondzynski

EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Personalie

Epigenomics AG: Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Heino von Prondzynski



27.01.2023 / 14:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Epigenomics AG: Rücktritt des Aufsichtsratsvorsitzenden Heino von Prondzynski

Berlin, 27. Januar 2023 – Der Aufsichtsratsvorsitzende der Epigenomics AG, Heino von Prondzynski, hat heute die Gremien informiert, dass er sein Mandat mit Wirkung zum 31. März 2023 aus gesundheitlichen Gründen niederlegt und zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird. Herr von Prondzynski ist seit Mai 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Epigenomics AG. Der Aufsichtsrat wird aus seiner Mitte kurzfristig einen Nachfolger ernennen.

Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.