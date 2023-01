EQS-News: MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 und Prognose für 2022/2023

EQS-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 und Prognose für 2022/2023



27.01.2023 / 15:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz um € 2,6 Mio. auf € 18,8 Mio. gestiegen

EBIT in Höhe von € 7,9 Mio., 42 % Marge

Ergebnis nach Steuern um € 3,3 Mio auf € 7,8 Mio. gestiegen

Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 Stabiler Umsatz von € 18,0 Mio. bis € 18,5 Mio. EBIT Rückgang auf € 4,5 Mio. bis € 5,0 Mio.

Bremen, 27. Januar 2023 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021/2022, mit Berichtszeitraum 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022, bekannt. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 belief sich auf € 18,8 Mio. (gegenüber € 16,2 Mio. im Geschäftsjahr 2020/2021). Die Umsatzerlöse entfallen zu 28 % (i. Vj. 30 %) auf die Veräußerung von Lizenzen, zu 32 % (i. Vj. 34 %) auf Wartungsumsätze und zu 40 % (i. Vj. 36 %) auf sonstige Umsätze, worin u.a. die Dienstleistungen für und Weiterbelastungen an verbundene Unternehmen und das Mutterunternehmen enthalten sind. Die Umsatzverbesserung gegenüber dem Vorjahr ist bei den Lizenzerlösen und den Wartungserlösen im Wesentlichen auf den stark gestiegenen USD-Durchschnittskurs zurückzuführen, da die Rechnungen überwiegend in USD fakturiert werden. Die verkauften Lizenzen waren nahezu stabil. Die Umsatzverbesserung bei den sonstigen Umsätzen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch eine Umsatzzunahme im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen. Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend. So konnte in 2021/2022 ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von € 7,9 Mio. erwirtschaftet werden, gegenüber € 4,6 Mio. in 2020/2021. Die EBIT-Marge hat sich mit 42 % gegenüber dem Vorjahreswert von 28 % entsprechend verbessert. Durch die steuerliche Organschaft sind im abgelaufenen Geschäftsjahr, identisch zum Vorjahr, nur geringe Ertragsteuern in Höhe von € 0,1 Mio. angefallen. Damit ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021/2022 ein Ergebnis nach Steuern von € 7,8 Mio. (41 % Marge), gegenüber € 4,5 Mio. (28 % Marge) in 2020/2021. Der Gewinn in Höhe von T€ 7.789 wird aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die Varex Imaging Deutschland AG abgeführt. Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird nun mit einem nahezu stabilen Umsatz zum Vorjahr von € 18,0 Mio. bis € 18,5 Mio. gerechnet. Neben dem stabilen Umsatz mit dem Kunden Hologic werden nur leicht steigende Umsatzerlöse im Bereich Lunge und Leber erwartet. Im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen erwartet wir einen leichten Rückgang. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwarten wir einen Rückgang im Bereich von € 4,5 Mio. bis € 5,0 Mio. Die prognostizierte Stabilität im Umsatz und der gleichzeitige Anstieg der Personalkosten ist, neben einem erheblichen negativen Ergebnis aus Währungskursdifferenzen, der wesentliche Treiber für die Aussichten des EBIT. Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2022/2023 wird am 25. Mai 2023 veröffentlicht. Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO Kirchhoff, Marcus / CEO

27.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com