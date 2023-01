Scholz besucht Biontech-Produktion und Jugendparlament in Marburg

BERLIN/MARBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Donnerstag (2. Februar) den Standort des Impfstoffherstellers Biontech in Marburg. Vorgesehen ist unter anderem ein Rundgang in der Produktionsstätte für Plasmid-DNA als ein zentrales Ausgangsmaterial für mRNA-basierte Impfstoffe und Therapien, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin sagte.

Am Nachmittag will Scholz an einer Sitzung des Marburger Kinder- und Jugendparlaments teilnehmen. Ihm sei wichtig, sich mit den Kindern und Jugendlichen darüber auszutauschen, was ihnen derzeit besonders unter den Nägeln brenne, sagte die Sprecherin. Am Abend ist dann eine Dialogveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen. Es ist das fünfte "Kanzlergespräch" in einer im vergangenen Jahr begonnenen Reihe von Diskussionsrunden, die in allen 16 Ländern geplant sind./sam/DP/ngu