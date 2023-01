3 Aktien, die JEDEN Monat Dividenden ausschütten

In den derzeit unsicheren Zeiten achten viele Investoren wieder vermehrt auf die Dividende. Schließlich wird diese in der Regel unabhängig vom Kursverlauf gezahlt. Einige Unternehmen gehen sogar so weit, dass sie ihre Dividende jeden Monat ausschütten. Bei den folgenden drei US-Aktien ist genau das der Fall – sie ermöglichen uns Anlegern also eine simple Möglichkeit, einen schönen monatlichen Cashflow aufzubauen.

EPR Properties

EPR Properties (WKN: A1J78V) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 356 Unterhaltungsimmobilien in den USA und Kanada besitzt und diese an 55 unterschiedliche Mieter vermietet. Zu dem Immobilienportfolio zählen Kinos, Freizeitparks, Ski-Resorts, Urlaubshotels, Kartbahnen und auch Bildungseinrichtungen.

Langfristig hat sich das Unternehmen, getragen von einer steigenden Nachfrage nach Erlebnissen und Unternehmungen, toll entwickelt. Die Lockdowns der Coronpandemie ließen das Geschäft jedoch einbrechen und führten zu einem Absturz des Aktienkurses und einem Aussetzen der Dividenden.

Die Dividende wurde jedoch schon im Jahr 2021 wieder eingeführt und zuletzt um 10 % gesteigert. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 7,8 % (Stand aller Angaben: 26.01.23). Mit einer Anlage von 1.000 Euro können wir uns also einen monatlichen Cashflow von 6,5 Euro (vor Steuern) erkaufen.

Dieser ist jedoch nicht ganz risikofrei. Denn das Unternehmen ist aktuell stark von den schwächelnden Kinos abhängig. Zudem könnte sich eine Rezession negativ auf die Freizeitausgaben auswirken. Alles in allem finde ich die Aktie aber mit einem Multiple von 9 bezogen auf die erwarteten angepassten Funds from Operation (AFFO) je Aktie interessant.

Realty Income

Auch Realty Income (WKN: 899744) ist ein REIT. Das kalifornische Unternehmen besitzt mehr als 11.700 Gewerbeimmobilien in den USA und in zunehmendem Maße auch in Großbritannien sowie Spanien. Diese Immobilien werden zum Beispiel an Supermärkte, Schnellrestaurants und Drogerien vermietet.

Dieses solide Geschäftsmodell mit langfristigen Mietverträgen ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dividende seit 27 Jahren zu steigern und jeden Monat auszuzahlen. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,4 %. Einmal investierte 1.000 Euro münzen sich somit in monatliche Brutto-Dividenden von 3,7 Euro um.

Im Gegensatz zu EPR konnte Realty Income selbst während der Corona-Krise das operative Ergebnis und die Dividende steigern. Das Unternehmen investierte zuletzt verstärkt in Europa und sieht sich auf aufgrund seiner immensen Größe gut aufgestellt, um weiterhin zweistellige Gesamtrenditen für seine Aktionäre zu generieren.

Das Multiple bezogen auf den erwarteten AFFO in 2022 beträgt 17. Dies scheint mir nicht zu hoch für dieses solide Immobilienunternehmen, das von einer hohen Inflation weniger betroffen sein sollte.

STAG Industrial

Anders als die meisten anderen REITS profitierte STAG Industrial (WKN: A1C8BH) sogar von der Coronapandemie. Denn das Unternehmen besitzt 563 Industrieimmobilien in den USA, die zu großen Teilen als Lagerhäuser genutzt werden. Der größte Mieter ist Amazon.

Der stetige Aufstieg des E-Commerce ließ auch STAG Industrial wachsen. Die Anzahl der vermieteten Immobilien verdoppelte sich seit Ende 2015. Doch auch jetzt sieht das Management erst 0,7 % des Gesamtmarktes für Industrieimmobilien in den USA durch STAG abgedeckt und entsprechend viel Raum für weiteres Wachstum.

Die Dividende wurde in den letzten Jahren stetig erhöht auf eine aktuelle Dividendenrendite von 4,2 %. Wer hier 1.000 Euro investiert, kann sich also über einen Geldregen von 3,5 Euro im Monat freuen. Die Bewertung finde ich auch hier mit einem Multiple von 16 auf den erwarteten AFFO nicht übertrieben, da ich von einer Fortsetzung des langfristigen Wachstums im E-Commerce ausgehe.

Der Artikel 3 Aktien, die JEDEN Monat Dividenden ausschütten ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Amazon und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon.

Aktienwelt360 2023