AMD - Chip-Riese liefert morgen Zahlen

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 74,010 $ (Nasdaq)

Nachdem Intel in der Vorwoche auf der Zahlenseite enttäuscht hat, was vorrangig aber auch auf unternehmensspezifische Gründe zurückzuführen ist, richtet sich der Blick der Anleger in dieser Woche im Chipsektor unter anderem auf AMD. Analysten erwarten, dass das Ergebnis je Aktie im vierten Quartal 2022 sowohl verglichen mit dem Vorquartal als auch mit dem Vorjahresquartal rückläufig war und rechnen mit 0,67 USD je Aktie.

Übergangsjahr erwartet

Das Jahr 2022 ist aber Geschichte, es wird auf die Prognose ankommen. Hier geht der Markt aktuell für 2023 von einem Übergangsjahr für AMD aus. Der Umsatz könnte sich zwar in Richtung 25 Mrd. USD verbessern, das Ergebnis je Aktie dürfte sich aber, wenn überhaupt, nur leicht in Richtung 3,62 USD bewegen (Non-GAAP-Betrachtung). Erst 2024 erwarten die Experten bei Umsatz und Gewinn wieder mehr Dynamik und eine Ergebnisverbesserung um rund 30 %. Auf Basis der aktuellen Schätzungen errechnen sich KGVs für die Aktie von 20 und 16, KUVs von 4,9 und 4,2 und KCVs von 24 und 18.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Wert, wie so viele andere Tech-Titel, aber auch schlussendlich auch der Gesamtmarkt, in einer Entscheidungsphase. Die Reaktion auf die Zahlen könnte somit nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig den Weg weisen. Aktuell kämpft die Aktie um den Abwärtstrend seit Ausbildung des Allzeithochs im Jahr 2021. Ebenfalls stellen sich den Bullen in Form zweier Hochs und des EMA200 knapp unterhalb der 80-USD-Marke Hindernisse in den Weg.

Können die Käufer all diese Barrieren aus dem Weg räumen, winken mittelfristig wieder dreistellige Kurse. 99,51 bis 104,59 USD bilden eine Zielzone. Scheitert die Aktie dagegen und konsolidiert leicht, gibt es bei 70,13 USD nach dem dortigen Gap-Close die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung. Unter 60,05 USD wird eine solche Fortsetzung dagegen deutlich unwahrscheinlicher.

Fazit: Die AMD-Aktie hängt aktuell fest. Positionierungen im Vorfeld des Events erscheinen angesichts einer 50/50-Konstellation wenig sinnvoll. Erst wenn größere Dynamik zur Oberseite aufkommt, wird die Aktie oberhalb von 80 USD auch mittelfristig wieder interessanter.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 23,52 24,98 28,68 Ergebnis je Aktie in USD 3,50 3,62 4,71 Gewinnwachstum 3,43 % 30,11 % KGV 21 20 16 KUV 5,2 4,9 4,2 PEG 6,0 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

AMD-Aktie

Sie finden diese Analyse interessant und möchten sie nachhandeln? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Brokeranbindung auf stock3! Auf den Kaufen-Button klicken, mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)