CARL ZEISS MEDITEC - Der nächste Ausbruch kann die Trendwende bringen

Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 130,750 € (XETRA)

Es sind dicke Bretter, die die Anleger bei der Aktie des Jenaer Medizintechnikspezialisten bohren müssen. Aber bislang wurde im Rahmen des seit Mitte März laufenden Abwärtskorridors zumindest schon das Hoch vom November bei 136,05 EUR und die mittelfristige Abwärtstrendlinie temporär überwunden.

Sollte jetzt die Unterstützung bei 127,75 EUR weiterhin verteidigt und das untergeordnete Kursziel bei 137,19 EUR überwunden werden, wäre ein Kaufsignal etabliert. Damit könnte die Aktie in den nächsten Wochen bis an den Widerstandsbereich bei 152,20 bis 156,10 EUR ansteigen. Gleichzeitig wäre auch ein mittelfristig bullisches Trendwendemuster in Form eines großen fallenden Dreiecks nach oben verlassen worden und so auch übergeordnet mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Unter 127,75 EUR wäre dagegen ein kurzes Abtauchen bis 120,55 und 116,00 EUR die Folge, ehe sich die Bullen an den nächsten großen Trendwendeversuch machen dürften.

Carl Zeiss Meditec Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)