Commerzbank: Überraschende Zahlenvorlage

Noch vor der Entscheidung der Zusammensetzung des deutschen Leitindex hat die Commerzbank überraschend ihr Jahresergebnis für 2022 veröffentlicht und versucht sich dadurch als potenzieller Kandidat für den DAX-Aufstieg zu positionieren. Demnach erzielte das Institut im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 3,37 Mrd. Euro und einen Vorsteuergewinn von zwei Milliarden. Ein positives Ebitda in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren ist eines der Kriterien der Deutschen Börse, um Unternehmen in den Index der 40 größten deutschen börsennotierten Unternehmen aufzunehmen. Der Börsenbetreiber entscheidet am 17. Februar über die Nachfolge des Gasekonzerns Linde im DAX, der sich freiwillig für einen Rückzug von der Frankfurter Börse entschieden hat.

Kursverlauf bessert sich zusehends

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt seit Anfang 2020 einen intakten Aufwärtstrend, dieser liegt allerdings noch innerhalb eines langfristigen Abwärtstrends. Die erfreuliche Entwicklung zu Beginn dieses Jahres erlaubte der Akte sogar einen Kurssprung über die markante Hürde der letzten Jahre von 9,51 Euro, wodurch nun weiteres Aufwärtspotenzial an den langfristigen Abwärtstrend um 11,40 Euro freigesetzt wurde. Bis an die Kursspitzen aus dem Jahr 2018 um 13,82 Euro und damit einem mittelfristigen Lang-Szenario wäre es auch nicht mehr weit, hierzu müssen Bullen aber deutlich größere Anstrengungen aufbringen. Sollte es dagegen unter die Unterstützung von 9,50 Euro mit der Commerzbank-Aktie abwärts gehen, würde dies dagegen Abwärtsrisiken zurück auf 8,43 Euro deutlich erhöhen.