HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Personalie

HBM Healthcare Investments informiert über eine vorübergehende Änderung in der Geschäftsleitung



30.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Andreas Wicki, Geschäftsführer der HBM Healthcare Investments, lässt sich aufgrund einer behandelbaren gesundheitlichen Angelegenheit für kurze Zeit beurlauben. Dr. Wicki wird im Rahmen des Möglichen weiterhin engagiert bleiben. In der Zwischenzeit wird Hans Peter Hasler, Präsident des Verwaltungsrates, als Executive Chairman zusammen mit dem Finanzchef Erwin Troxler für die Geschäftsführung der HBM Healthcare Investments verantwortlich sein. Sie werden dabei in enger Zusammenarbeit unterstützt durch Dr. Matthias Fehr und Dr. Ivo Staijen, welche beim Investitionsberater HBM Partners seit mehreren Jahren die Investment Teams für Private Equity und Public Equity leiten. Der Verwaltungsrat und die Mitarbeiter von HBM Healthcare Investments und HBM Partners wünschen Andreas Wicki eine rasche Genesung. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, +41 41 710 75 77, erwin.troxler@hbmhealthcare.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung