EQS-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group verlängert den Verfügbarkeitszeitraum der Bestandsfinanzierung und erhöht den Rahmen der Refinanzierung von Verbraucherkrediten

AUTO1 Group verlängert den Verfügbarkeitszeitraum der Bestandsfinanzierung und erhöht den Rahmen der Refinanzierung von Verbraucherkrediten Verlängerung des Verfügbarkeitszeitraums der Bestandsfinanzierung von 1 Mrd. Euro bis Februar 2025

Erhöhung des Verbriefungsprogramms für Kundenfinanzierungen auf 250 Mio. Euro Berlin, 31. Januar 2023 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt heute die Verlängerung der Verfügbarkeit ihrer Bestandsfinanzierung in der Höhe von 1 Mrd. Euro um ein Jahr, von Februar 2024 bis Februar 2025, bekannt. Außerdem erhöht das Unternehmen das Verbriefungsprogramm für die Refinanzierung von Fahrzeugfinanzierungen für Kunden von Autohero, der Retail-Marke der Gruppe, in Deutschland und Österreich von 150 Mio. Euro auf 250 Mio. Euro. AUTO1 Group nutzt den verlängerten Bestandsfinanzierungs-Rahmen, um seine bereits marktführende Fahrzeugauswahl für Händler- und Privatkunden weiter auszubauen. Zusätzlich wird Autohero-Kunden mit dem erhöhten Rahmen für Refinanzierungen von Verbraucherkrediten eine vollständig digitale Autofinanzierung angeboten, um Fahrzeuge bei der Retail-Marke der Gruppe zu kaufen. Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: „Die Verlängerung unserer Bestandsfinanzierung und die Erhöhung unseres Verbriefungsprogramms für Kundenfinanzierungen ermöglicht uns, auch weiterhin die beste Lösung für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die Durchführung dieser beiden Transaktionen in dem aktuellen makroökonomischen Umfeld zeigt, dass unsere Bankpartner hinter uns stehen und bestätigt die Stärke und die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells.” Kontinuierlicher Ausbau der Kundenfinanzierungen AUTO1 Group bietet mit ihrer Retail-Marke Autohero das beste Autokauf-Erlebnis der Branche, indem sie den Autokauf und die Autofinanzierung in einer einzigen digitalen Transaktion verbindet. Die erhöhte Verbriefung für die Refinanzierung von Verbraucherkrediten stellt zusätzliche Finanzierungskapazitäten bereit, um den Ausbau von Autofinanzierungen in bestehenden und neuen Märkten weiter voranzutreiben. Citigroup ist Senior-Note-Inhaber und die federführende Bank der Verbriefung. Die Gruppe schloss die Verlängerung der Bestandsfinanzierung mit bestehenden Senior-Note-Inhabern ab, ohne die Konditionen der Verbriefung zu ändern. Credit Agricole CIB ist die federführende Bank der Verbriefung. Bei beiden Transaktionen wurde die AUTO1 Group von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Hogan Lovells beriet die Banken. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com

